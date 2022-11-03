В Турции заявили, что Финляндия и Швеция пока не выдали Анкаре ни одного террориста

Вопрос экстрадиции будет, в частности, обсуждаться в ходе визита 8 ноября в Турцию премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил в четверг, что Финляндия и Швеция пока не выдали Анкаре ни одного человека, причастного к террористической деятельности, экстрадиции которых требует от них турецкая сторона.

"Мы направили этим странам свои требования. Тема экстрадиции обсуждается, однако к настоящему времени положительных изменений в вопросе выдачи лиц, причастных к террористической деятельности, нет", - сказал глава Минюста в интервью телеканалу А Haber.

По словам Боздага, вопрос экстрадиции будет, в частности, обсуждаться в ходе визита 8 ноября в Турцию премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Глава Минюста Турции напомнил о позиции своей страны в вопросе членства двух северных стран в НАТО. В Анкаре ранее заявляли, что меморандум, подписанный с Швецией и Финляндией на полях июньского саммита НАТО в Мадриде, не носит окончательного характера, и турецкий парламент может не одобрить его, если две северные страны не выполнят закрепленные в нем обязательства о противодействии террористическим организациям.

Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии подписали 28 июня на полях мадридского саммита НАТО меморандум, снимающий преграды на пути вступления двух стран в альянс. Документ предусматривает налаживание сотрудничества с Анкарой в борьбе с терроризмом, в частности с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической, ее ответвлениями, а также организацией ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в причастности к попытке переворота в 2016 году.