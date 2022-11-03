Парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект "об олигархах"

Согласно документу, олигархами признают тех, кто участвует в политической жизни страны, оказывает заметное влияние на средства массовой информации или владеет ими

ТБИЛИСИ, 3 ноября. /ТАСС/. Парламент Грузии на заседании в четверг в первом чтении одобрил законопроект "об олигархах", документ вводит определение олигарха и запрещает людям из реестра олигархов участвовать в общественно-политической жизни страны. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

Согласно законопроекту, олигархами признают тех, кто участвует в политической жизни страны, оказывает заметное влияние на средства массовой информации или владеет ими, а также в течение последнего года занимал лидирующую позицию в какой-либо экономической отрасли. Для таких людей создадут отдельный реестр, после чего им запретят финансирование политических партий, митингов, участвовать в приватизации. Данный закон, если будет принят, утратит силу через десять лет.

Документу предстоит пройти еще второе и третье чтение в парламенте.

Как ранее заявил глава комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили, законопроект похож на украинский закон "об олигархах". Оппозиция не поддержала его, мотивируя это тем, что документ не соответствует грузинским реалиям.

Принятие закона об олигархах станет выполнением одного из 12 пунктов, которые на заседании 23 июня лидеры Евросоюза определили для предоставления Грузии статуса кандидата в объединение. Вместе с тем в оппозиции уверены, что под пунктом "деолигархизация" ЕС подразумевает действия против основателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, а также требуют от Запада введения против него санкций.