Китай призвал США немедленно снять экономическую блокаду Кубы

Как подчеркнули в МИД КНР, "это соответствует общим интересам народов США и Кубы, содействует миру и стабильности в регионе"

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Китай призывает США немедленно снять торговую, экономическую и финансовую блокаду Кубы. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя заседание Генеральной Ассамблеи ООН по проекту резолюции о снятии эмбарго США с Кубы.

"Китайская сторона призывает США немедленно и полностью снять экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы, в соответствии с основными целями и принципами Устава ООН, а также ключевыми нормами международных отношений развивать нормальные межгосударственные отношения с другими государствами - членами ООН", - сказал он.

Как подчеркнул дипломат, "это соответствует общим интересам народов США и Кубы, содействует миру и стабильности в регионе".

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.