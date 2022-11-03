МИД Индонезии сообщил об участии 17 глав государств в саммите G20 на Бали

По словам официального представителя ведомства Теуку Файзашаха, еще три лидера на данный момент пока не подтвердили свое участие

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Семнадцать глав государств подтвердили свое участие в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg с ссылкой на официального представителя МИД Индонезии Теуку Файзашаха.

Еще три лидера на данный момент пока не подтвердили свое участие, сказал Файзашах на брифинге.

Из соображений безопасности Джакарта не будет называть страны, которые подтвердили участие или пока не дали ответа. По словам представителя МИД, президент Индонезии Джоко Видодо может сделать соответствующее заявление ближе к мероприятию. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что решение о его личном участии в предстоящем саммите G20 пока не принято.

Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября 2022 года. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, состоявшихся в течение года председательства Индонезии в G20.