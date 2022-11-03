В Белоруссии заявили, что соседние страны НАТО не хотят садиться за стол переговоров

Конфликт на Украине, инициированный Западом, должен быть оперативно урегулирован исключительно дипломатическим путем, заявили в Совбезе республики

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Существующие в отношениях между Белоруссией и соседними странами НАТО проблемы должны решаться за столом переговоров, но политическое руководство этих государств отвергает такую возможность. Об этом заявил в четверг журналистам в Москве госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович после встречи с коллегами из стран СНГ.

"Надо решать вопросы мирным, цивилизованным, демократичным путем, садиться за стол переговоров, обсуждать проблемы, находить точки соприкосновения. То, к чему, к сожалению, сегодня не идет политическое руководство соседних стран, расторгая все международные договоры, закрываясь каким-то железным занавесом", - приводит его слова агентство БелТА.

Конфликт на Украине, инициированный Западом, должен быть оперативно урегулирован исключительно дипломатическим путем.

"Отмечено всеми, что необходимо как можно быстрее урегулировать данный конфликт мирным путем, прекратить гибель братских народов, кровопролитие. Этот конфликт - прежде всего столкновение интересов, я бы сказал, по инициативе и вине коллективного Запада во главе с США, которые столкнули два братских народа. Это немедленно надо остановить и решить мирным путем", - цитирует его агентство.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии пока не видит со стороны Запада желания решить украинский кризис мирным путем. "К сожалению, те попытки, которые сегодня предпринимает Российская Федерация, не воспринимаются нормально политическим руководством Украины. А коллективный Запад вместо того, чтобы образумить Зеленского, наоборот, подливает масла в огонь", - считает Вольфович. Он убежден, что "необходимо искать пути и способы, как остановить эту бойню".

При этом представитель Минска категорически отвергает возможность использования ядерного оружия для решения спорных вопросов. "Это недопустимо. И неважно - тактическое или стратегическое ядерное оружие. Это приведет к необратимым последствиям, гибели цивилизации, по-другому никак не скажешь", - сказал Вольфович. В случае применения ядерного оружия, продолжил он, "Европа вся пострадает, это затронет не только территорию России, Украины или Беларуси". "Это пламя вспыхнет и затронет все страны Европы, а может быть, даже и больше", - заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии.

Вопросы кибербезопасности приобретают наибольшую актуальность, так как могут быть опаснее прямой военной агрессии.

"Вопросы кибербезопасности приобретают сегодня наибольшую актуальность, и еще неизвестно, что страшнее: киберугроза или развязывание военной агрессии. Да, там (в ситуации вооруженной агрессии - прим. ТАСС) - гибель людей, а здесь - гибель целых инфраструктур, государственных институтов, которые могут вызвать гибель того или иного государства без выстрелов или других видов воздействия", - отмечает агентство.

Вольфович добавил, что в ближайшее время ожидается президентский указ по вопросам кибербезопасности. "Мы смотрим, перенимаем опыт у Китая, других стран по этим вопросам", - отметил госсекретарь Совбеза.

"Вопросы кибербезопасности развиваются с такой скоростью, за которой уследить очень сложно. Но надо работать на опережение, прежде всего вырабатывать механизмы защиты государственных структур", - сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Оперативно-аналитическому центру доработать концепцию кибербезопасности, которая бы отвечала современным вызовам и угрозам. Он назвал кибератаки одним из элементов гибридной войны, целью которых являются попытки нанести максимальный ущерб экономике и дестабилизировать общество.