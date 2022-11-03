В Польше на месте снесенного памятника разместили плиту с благодарностью Красной армии

Полиция начала расследование, так как считает подобное выражение благодарности нелегальным

ВАРШАВА, 3 ноября. /ТАСС/. Неизвестные активисты разместили на месте снесенного памятника Красной армии в городе Глубчице Опольского воеводства Польши плиту со словами благодарности советским солдатам. Об этом сообщило в четверг Польское агентство печати.

Плита с надписью "Солдатам Красной армии, погибшим на польской земле в боях с Германией и их союзниками в 1944-45 годах. Благодарные поляки" и красная звезда были установлены 1 ноября на постамент, на котором ранее стоял памятник в честь советских воинов. Через несколько часов кто-то их убрал.

По данным агентства, по этому случаю полиция начала расследование, так как считает подобное выражение благодарности нелегальным. Дело передано в прокуратуру.

Монумент в Глубчице был установлен в городском парке в 1945 году в память о красноармейцах, погибших за освобождение Польши от нацизма. Неделю назад он был демонтирован. Мемориал представлял собой обелиск, перед которым стоит советский солдат с автоматом. Вся композиция размещалась на цоколе XIX века, который польские власти решили сохранить, чтобы создать в этом месте новый памятник.

Снос памятников в Польше

Польша с 2017 года осуществляет снос памятников, которые, по мнению властей в Варшаве, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". В последние месяцы эта деятельность проводится особенно интенсивно.

Как утверждает руководство республики, российско-польские соглашения в мемориальной области касаются только кладбищ и воинских захоронений, гарантируя, что установленные в таких местах мемориалы демонтироваться не будут. Памятники, находящиеся вне кладбищ, руководство страны называет символическими и напоминающими о коммунистическом периоде в истории республики. Согласно принятой в Польше в последнее время трактовке, Красная армия принесла не освобождение от фашизма, а, как утверждают в Варшаве, новую оккупацию, поэтому мемориалы в честь погибших на территории страны красноармейцев следует ликвидировать.

В 1997 году в республике насчитывался 561 памятник советским воинам-освободителям. По данным проверки, проведенной российскими дипломатами с середины 2020 года до начала 2021 года, на прежних местах в изначальном виде оставались лишь 112 монументов. За освобождение польской земли от фашистских захватчиков отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат.