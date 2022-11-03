Кулеба заявил, что за атакой на Черноморский флот России стоят "доброжелательные люди"

Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев никогда не использовал зеленый коридор в военных целях

МАДРИД, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев не собирается использовать коридор по вывозу зерна в военных целях. Соответствующее заявление он сделал в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

"Мы никогда не использовали зеленый коридор в военных целях и готовы это повторить, - отметил глава МИД. - И это то, что мы сделали, мы сказали, что не собираемся использовать зеленый коридор в военных целях".

Отвечая на вопрос о том, кто, если не Киев, стоит за атаками против российских кораблей, Кулеба сказал: "Доброжелательные люди".

В свою очередь, как ранее написал спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Киев не брал на себя никаких новых обязательств по зерновой сделке сверх ранее оговоренных.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.