3 ноября, 12:09,
обновлено 3 ноября, 12:16
Военная операция на Украине

Источник сообщил об обучении офицеров ВСУ использованию беспилотников на базе в Британии

Уточняется, что "основной акцент был сделан на обучении украинцев использованию современных беспилотных летательных аппаратов британского производства"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сентябре на одной из военно-морских баз Великобритании обучали использованию современных беспилотников. Об этом сообщил в четверг ТАСС информированный источник.

"В сентябре 2022 года по приглашению британской стороны группа старших офицеров Военно-морских сил (ВМС) Украины, в числе которых были командиры кораблей, старшие помощники и специалисты в области ракетно-артиллерийского вооружения, проходили двухнедельные курсы на территории одной из военно-морских баз в Великобритании", - отметил источник, уточнив, что "основной акцент был сделан на обучении украинцев использованию современных беспилотных летательных аппаратов британского производства". 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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