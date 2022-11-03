Источник сообщил об обучении офицеров ВСУ использованию беспилотников на базе в Британии

Уточняется, что "основной акцент был сделан на обучении украинцев использованию современных беспилотных летательных аппаратов британского производства"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сентябре на одной из военно-морских баз Великобритании обучали использованию современных беспилотников. Об этом сообщил в четверг ТАСС информированный источник.

"В сентябре 2022 года по приглашению британской стороны группа старших офицеров Военно-морских сил (ВМС) Украины, в числе которых были командиры кораблей, старшие помощники и специалисты в области ракетно-артиллерийского вооружения, проходили двухнедельные курсы на территории одной из военно-морских баз в Великобритании", - отметил источник, уточнив, что "основной акцент был сделан на обучении украинцев использованию современных беспилотных летательных аппаратов британского производства".