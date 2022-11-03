Вучич: любой политик знает, кто совершил диверсию на Балтике, но все лицемерно молчат

Президент Сербии заявил, что "все прикидываются слабоумными и молчат, чтобы не навредить интересам своей страны"

БЕЛГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Каждый политик в мире знает, кто совершил диверсию в Балтийском море на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", но все лицемерно молчат. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич, обращаясь к журналистам.

Сербский лидер напомнил, что республика накопила в газохранилищах 667 млн кубометров газа. "<...> Не существует политика в мире, который бы не знал, кто совершил диверсию на Балтике, но мы все прикидываемся слабоумными и молчим, чтобы не навредить интересам своей страны. Но что поделать, это лицемерие повсюду. Даже если это случится с "Балканским потоком" ("Турецким потоком" - прим. ТАСС), мы бы как-то пережили, люди могут быть спокойны", - заявил Вучич.

Ранее компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших 26 сентября "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые были обнаружены в течение нескольких часов". Первая утечка была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм, затем зафиксировали еще две на "Северном потоке". Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали два взрыва, произошедших на маршрутах залегания газопроводов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала данные инциденты как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты обследования доказывают, что произошедшее ЧП на газопроводах - очевидный теракт. По словам российского лидера, ответственность за ситуацию лежит на Западе, который "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".