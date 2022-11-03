СМИ: посол США и премьер Ирака достигли нескольких секретных договоренностей

Посол США в Ираке Алина Романовски пообещала, в том числе, гарантировать улучшение дипотношений между Багдадом и Вашингтоном в случае отмены иракским премьером закона о криминализации отношений с Израилем

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Посол США в Ираке Алина Романовски провела переговоры с премьер-министром этой страны Мухаммедом ас-Судани, которые увенчались достижением нескольких секретных договоренностей. Об этом сообщила в четверг саудовская газета Okaz со ссылкой на источники.

По их данным, Романовски попросила премьера Ирака сделать все возможное, чтобы прекратились ракетные обстрелы американских военных баз, расположенных на территории республики, а также потребовала обеспечить безопасность посольства США, которое находится в "зеленой зоне" Багдада.

Кроме того, посол США в Ираке пообещала гарантировать улучшение дипотношений между Багдадом и Вашингтоном в случае отмены ас-Судани закона о криминализации отношений с Израилем. Против подобного шага, отмечает газета, активно выступает лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр: в случае отмены данного закона он угрожает вновь вывести своих сторонников на улицы иракских городов.

Комментариев со стороны официальных представителей правительства Ирака относительно публикации саудовской газеты пока не поступало.

26 мая Совет представителей (парламент) Ирака единогласно принял закон, запрещающий нормализацию отношений с Израилем и предусматривающий уголовную ответственность за нормализацию отношений с "сионистским образованием". Через месяц, 28 июня, экс-президент Ирака Бархам Салех после некоторых колебаний ратифицировал этот закон. Иракские парламентарии также обратились в Лигу арабских государств с настоятельным призывом воздержаться от употребления названия "Израиль" в официальных документах, заменив формулировку на "сионистское образование".

В настоящее время дипломатические отношения с Израилем из арабских государств есть у Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна и Марокко. Нормализация отношений Израиля с последними тремя государствами состоялась при активном посредничестве США два года назад.