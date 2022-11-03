Вучич заявил, что беспилотники НАТО следят за Сербией на границе с Косовом

По словам президента Сербии, летающие над казармами ВС страны беспилотники были замечены уже не в первый раз

БЕЛГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты, принадлежащие странам НАТО, контролируют действия Сербии вблизи административной линии с Косовом и Метохией. Об этом в четверг в ходе посещения учений армии Сербии "Маневры-2022" на полигоне Пасулянске-Ливаде заявил президент страны Александар Вучич.

"Мы отслеживали, они были в 200-500 м от административной линии, с другой стороны. НАТО соблюдает все процедуры, но мы их тоже видели и не имеем права уничтожать или сбивать их в соответствии с Резолюцией [СБ ООН] 1244 и Кумановским соглашением [о наземной зоне безопасности]. Но они были там не для того, чтобы собирать картинки или играть в шарики, а для других целей", - подчеркнул Вучич.

Сербский президент также отметил, что летающие над казармами ВС Сербии беспилотники были замечены уже не в первый раз, а сбитый в среду вражеский дрон в воздушном пространстве страны является предупреждением для других о том, что страна не позволит никому шпионить за собой. "Разве вы хотите, чтобы армия позволяла кому-то шпионить за своими казармами? Чтобы кто-то мог войти в ангары, посчитать сколько у нас в Центральной Сербии пуль, бомб, мин, гранат", - обратился к журналистам Вучич.

Ранее Минобороны Сербии сообщило, что ВС страны сбили вражеский беспилотник в воздушном пространстве республики с применением средств электронной борьбы в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашка.

Во вторник ВС Сербии были приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии.