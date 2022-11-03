Гутерриш призвал все стороны работать над снятием препятствий с экспорта удобрений РФ

По словам генсека ООН, за время действия зерновой сделки перевезено 10 млн тонн продовольствия

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны сконцентрировать усилия по снятию остающихся препятствий для экспорта российских продовольствия и удобрений.

"Теперь, когда [действие] инициативы полностью возобновлено, я призываю все стороны сконцентрировать усилия по двум направлениям, - сказал Гутерриш в четверг журналистам. - Первое: продление и полное выполнение черноморской инициативы. Второе: снятие остающихся препятствий для экспорта российских продовольствия и удобрений".

Гутерриш призвал полностью задействовать экспортный потенциал РФ по удобрениям. "Мир нуждается в согласованных усилиях для срочного решения кризиса на мировом рынке удобрений, а также для того, чтобы полностью задействовать российский экспортный потенциал, - сказал генсек он. - Нехватка удобрений уже коснулась фермеров по всему миру. Мы не можем допустить, чтобы проблемы в сфере удобрений превратились в глобальную нехватку продовольствия".

По его словам, за время действия зерновой сделки перевезено 10 млн тонн продовольствия. "Я рад сообщить, что сегодня сделка достигла нового этапа. По состоянию на сегодня по черноморскому коридору перевезено 10 млн тонн зерна, - сказал он. - Потребовалось лишь три месяца, чтобы этого достичь".

Гутерриш надеется на продление зерновой сделки к саммиту G20. "До G20 еще многое произойдет. Запланирован ряд встреч, продолжается работа над разными инициативами. Я надеюсь, что к встрече на Бали будет достигнуто продление договоренностей по зерну и будет найдено решение остающихся проблем на пути экспорта российских продовольствия и удобрений", - сказал он в четверг журналистам.

Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября 2022 года. Срок действия договоренностей по экспорту зерна с Украины истекает 19 ноября.