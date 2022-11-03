Бербок провела встречу с Блинкеном перед началом заседания глав МИД стран G7 в Мюнстере

Предполагается, что их переговоры были посвящены всему спектру тем, которые будут обсуждаться главами внешнеполитических ведомств "Большой семерки", пишет DPA

МЮНСТЕР /Германия/, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед официальным началом заседания глав МИД стран Группы семи (G7) в Мюнстере (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ провела встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом в четверг сообщило агентство DPA.

О чем говорили стороны, не уточняется. Предполагается, что их переговоры были посвящены всему спектру тем, которые будут обсуждаться в четверг главами внешнеполитических ведомств "Большой семерки".

После встречи Бербок и Блинкен примут участие в панельной дискуссии на одном из семинаров американо-германского форума. Формат был запущен в июле 2021 года президентом США Джо Байденом и занимавшей тогда пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

В четверг в Мюнстере открывается двухдневная встреча глав МИД стран Группы семи под председательством Германии. Как ожидается, основными темами форума станет ситуация на Украине, дальнейшие санкции против России, обсуждение мер в отношении Ирана и нынешний энергетический кризис.

Переговоры министров пройдут в исторической ратуше города. Это место, как заявила Бербок газете "Вестфэлише нахрихтен", было выбрано неслучайно. В одном из залов этой ратуши в 1648 году был подписан Вестфальский мирный договор, положивший конец Тридцатилетней войне. В соответствии с ним Нидерланды стали независимым государством.

На фоне встречи министров иностранных дел стран G7 активисты планируют проведение ряда демонстраций. В частности, 3 ноября в Мюнстере состоятся две манифестации под девизом "Договаривайся, а не стреляй! Помирись!", а также акция, организованная климатическими активистами.