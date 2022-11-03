3 ноября, 13:55

В Туркмении заявили, что стратегическое партнерство с Россией доказано жизнью

Экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что во время визита в Россию подписан исторический документ - Соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Стратегическое партнерство между Туркменией и Россией доказано временем и жизнью. Об этом заявил экс-президент Туркмении, председатель верхней палаты парламента республики Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Туркменистан и РФ - стратегические партнеры. Это мы доказали, наверное, и жизнью, и временем. Оно у нас из года в год крепнет, расширяется, то есть всегда идет поступательно", - сказал он.

Он отметил, что во время визита в Россию подписан исторический документ - Соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству. "Мы в этом русле будем идти дальше", - заключил Бердымухамедов. 

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