В Туркмении заявили, что стратегическое партнерство с Россией доказано жизнью

Экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что во время визита в Россию подписан исторический документ - Соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Стратегическое партнерство между Туркменией и Россией доказано временем и жизнью. Об этом заявил экс-президент Туркмении, председатель верхней палаты парламента республики Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Туркменистан и РФ - стратегические партнеры. Это мы доказали, наверное, и жизнью, и временем. Оно у нас из года в год крепнет, расширяется, то есть всегда идет поступательно", - сказал он.

Он отметил, что во время визита в Россию подписан исторический документ - Соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству. "Мы в этом русле будем идти дальше", - заключил Бердымухамедов.