Новый посол США в Казахстане обсудил в МИД республики развитие политического диалога

Дэниел Розенблюм заявил, что готов приложить все усилия для дальнейшего укрепления расширенного стратегического партнерства

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Новый американский посол в Казахстане Дэниел Розенблюм обсудил с представителем МИД республики развитие политического диалога и торговли. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Умаров принял копии верительных грамот вновь назначенного посла США Дэниела Розенблюма и пожелал ему успехов в работе. В ходе встречи дипломаты обсудили перспективы развития и укрепления политического диалога и торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

В свою очередь посол заявил, что готов приложить все усилия для дальнейшего укрепления расширенного стратегического партнерства.

С мая 2019 года Розенблюм занимал должность посла в Узбекистане. В августе американский сенат утвердил его на должность посла в Казахстане. Прежний американский посол Уильям Мозер завершил свою работу в республике в октябре 2021 года.