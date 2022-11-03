Глава МИД Финляндии заявил, что страна не намерена размещать у себя ядерное оружие НАТО

Пекка Хаависто уверен, что США не намерены увеличивать количество ядерных вооружений в Европе

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Финляндия не ставит целью размещение в стране ядерного оружия. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, комментируя проект предложения правительства о членстве страны в НАТО.

"Мы не стремимся получить здесь ядерное оружие. У НАТО есть постоянные структуры в этих вопросах, и, по моей информации, США не намерены увеличивать количество ядерных вооружений в Европе, - утверждал глава МИД. - Цель НАТО - мир без ядерного оружия, и она должна быть достигнута через переговорный процесс, в котором участвуют все".

Его поддержал министр обороны Антти Кайкконен. "Реальность такова, что ядерное оружие не будет навязано Финляндии или Швеции. И мы тоже к этому не стремимся", - сказал он.

Согласно закону о ядерной энергии, "ввоз ядерных взрывчатых веществ, а также их производство, хранение и детонация в Финляндии запрещены". То есть в рамках учений НАТО запрещается заход в Финляндию корабля или самолета, оснащенного ядерным оружием. Нынешнее или следующее правительство должно будет внести изменения в этот правопорядок, если оно хочет разрешить учения.

В проекте правительства описываются последствия членства в альянсе для Финляндии. Как утверждают эксперты, вступление в НАТО повысит безопасность Финляндии, но в то же время увеличит расходы. Проект будет обсуждаться в течение следующих трех недель, после этого правительство может представить свое предложение в парламент для принятия решения. По мнению кабинета, парламент может одобрить членство простым большинством голосов, поскольку "оно не противоречит конституции".

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав альянса 18 мая, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как сообщил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.