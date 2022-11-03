Бишкек и Ташкент подписали соглашение о Кемпир-Абадском водохранилище

Как сообщили в киргизском внешнеполитическом ведомстве, главы МИД двух стран подписали несколько других документов о сотрудничестве

БИШКЕК, 3 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев и министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов по итогам состоявшейся в четверг в Бишкеке встречи подписали ряд документов, включая соглашение о совместном управлении Кемпир-Абадским (Андижанским) водохранилищем. Об этом сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

"3 ноября 2022 года по приглашению министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева состоялся официальный визит министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова. По итогам переговоров стороны подписали договор об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы, соглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища", - говорится в сообщении.

Помимо этого подписано соглашение о сотрудничестве между Службой водных ресурсов при Минсельхозе Киргизии и Министерством водного хозяйства Узбекистана, меморандум о сотрудничестве между киргизским министерством цифрового развития и агентством "Узархив" и программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2023-2024 гг.

По данным пресс-службы, особое внимание министры уделили подготовке предстоящего государственного визита президента Узбекистана в Бишкек. "Министры договорились активизировать проработку содержательной части визита с упором на продвижение торгово-экономического сотрудничества и реализации крупных инвестиционных проектов", - подчеркивается в сообщении.

Президент Киргизии Садыр Жапаров 6 октября сообщал, что власти Киргизии и Узбекистана создадут совместное предприятие для управления Кемпир-Абадским водохранилищем. Он подчеркивал, что достигнута договоренность о снижения уровня воды с 908-й горизонтали до 900-й, а освободившиеся от воды 1,2 тыс. га земли по берегам водоема и отойдут к Киргизии и будут использованы для сельского хозяйства.

Протяженность общего участка границы Киргизии и Узбекистана составляет около 1 380 километров. После распада СССР на ней осталось несколько спорных участков. Из-за них периодически происходили конфликты, в том числе с применением оружия. В 2017 году стороны активно начали процесс делимитации и демаркации.