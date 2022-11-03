3 ноября, 14:12,
обновлено 3 ноября, 14:40

МАГАТЭ не зафиксировало незаявленной ядерной деятельности на украинских объектах

МАГАТЭ не зафиксировало незаявленной ядерной деятельности на украинских объектах
© AP Photo/ Andriy Andriyenko

Инспекторы МАГАТЭ завершили работу по обследованию трех объектов на Украине по просьбе правительства страны

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало признаков незаявленной ядерной деятельности по итогам проверки трех украинских объектов. Об этом оно сообщило в четверг в Twitter.

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"Инспекторы МАГАТЭ завершили работу по обследованию трех объектов на Украине по просьбе правительства страны и не обнаружили никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и [соответствующих] материалов", - говорится в тексте.

В конце октября начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что Минобороны России привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров, этот вопрос поднят Россией на уровне Совета Безопасности ООН. Российская сторона также назвала объекты на Украине, где может вестись такая работа.

В связи с обнародованной Россией информацией Киев направил в МАГАТЭ запрос о том, чтобы регулятор прислал на указанные объекты инспекторов. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
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