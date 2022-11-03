В Баку подтвердили встречу глав дипведомств Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне

Главы дипведомств до этого встречались в сентябре в Нью-Йорке

БАКУ, 3 ноября. /ТАСС/. МИД Азербайджана в четверг подтвердил встречу министра иностранных дел страны Джейхуна Байрамова с армянским коллегой Араратом Мирзояном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, отметив, что она состоится в ближайшие дни.

"Действительно, в ближайшие дни по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне планируется проведение встречи между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном", - сообщил журналистам пресс-секретарь дипведомства Айхан Гаджизаде.

Ранее в четверг о планируемой встрече в Вашингтоне сообщил глава внешнеполитического ведомства Армении.

Главы дипведомств Азербайджана, Армении и США до этого встречались в сентябре в Нью-Йорке.