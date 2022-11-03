Левая партия "Мерец" впервые не проходит в парламент Израиля

The Times of Israel считает, что неудача "Мерец" укрепляет перспективу формирования правительственной коалиции блоком правых и религиозных сил во главе с партией "Ликуд" экс-премьера Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Израильская левая социал-демократическая партия "Мерец" впервые с момента своего основания в 1992 году не будет представлена в Кнессете (парламент страны). Это стало ясно после обработки 99% бюллетеней по итогам состоявшихся в стране 1 ноября досрочных парламентских выборов, сообщает в четверг газета The Times of Israel.

По ее информации, "Мерец" на данный момент набирает 3,15% голосов, чего недостаточно для преодоления проходного барьера в 3,25%. Как отмечает издание, партии не хватило порядка 3,8 тыс. голосов, чтобы пройти в парламент.

Неудача "Мерец", констатирует The Times of Israel, укрепляет перспективу формирования правительственной коалиции блоком правых и религиозных сил во главе с партией "Ликуд" экс-премьера Биньямина Нетаньяху. Если бы левая "Мерец" преодолела в последний момент необходимый барьер, она бы получила четыре депутатских мандата, что повлияло бы на весь расклад сил в новом созыве парламента. Отсутствие же "Мерец" в новом созыве парламента сохраняет в силе предварительный результат, согласно которому партия "Ликуд" и ее потенциальные партнеры по коалиции получают 65 из 120 мест в Кнессете, что дает возможность Нетаньяху сформировать устойчивую коалицию.

Парламентские выборы в Израиле - пятые в стране с 2019 года - проходили во вторник. По их итогам определится состав Кнессета 25-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции. В случае успеха по ее итогам будут приведены к присяге новое правительство и премьер. Нынешний глава кабмина Яир Лапид, занявший пост 1 июля, будет возглавлять переходное правительство до момента приведения к присяге нового премьера.