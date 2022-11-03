В Гвинее инициировали судебное преследование экс-президента Альфы Конде

Также Минюст дал указание открыть уголовное дело по обвинению в коррупции против еще 186 экс-министров и высокопоставленных чиновников предыдущего правительства

ПРЕТОРИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции и по правам человека Гвинеи дало в четверг указание прокуратуре открыть уголовное дело по обвинению в коррупции против свергнутого президента страны Альфы Конде и еще 186 экс-министров и высокопоставленных чиновников предыдущего правительства африканской страны. Соответствующую директиву подписал министр юстиции и по правам человека, хранитель печати Гвинеи Альфонс Шарль Райт, направив ее в прокуратуры столицы страны Конакри и города Канкан.

"В связи с предполагаемыми актами коррупции, незаконного обогащения, отмывания денег, подлога и растраты государственных средств необходимо возбудить дела и провести судебные разбирательства", - говорится в документе, опубликованном на гвинейском новостном портале "Гинэ-360". Счета подозреваемых заморожены, отмечает он. Бывший премьер-министр Гвинеи Ибраима Касори Фофана, занимавший этот пост с весны 2018 по осень 2021 года, также попал в список указанных министром лиц. Информация о том, когда прокуратурой будут возбуждены дела, пока не поступала.

5 сентября 2021 года полковник Мамади Думбуя, возглавлявший элитное подразделение спецназа Гвинеи, объявил о захвате власти и задержании президента Альфы Конде. Избранный на президентских выборах в октябре 2020 года на пятилетний срок Конде заявил, что никогда не подпишет документы о своем уходе с должности главы государства. Мятежники отменили конституцию и создали директивные органы высшего управления страной. Думбуя был 1 октября прошлого года приведен к присяге в качестве президента Гвинеи на переходный период. По согласованию с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) переходный период в Гвинее завершится 1 января 2025 года передачей власти военными гражданским институтам.