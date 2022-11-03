ЕС выделит €1 млрд Западным Балканам для борьбы с энергокризисом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первый транш в €500 млн утвердят в декабре и перечислят в январе

БРЮССЕЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Евросоюз выделит государствам Западных Балкан €1 млрд бюджетной помощи для борьбы с последствиями энергокризиса. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе саммита ЕС - Западные Балканы.

"Мы выделим беспрецедентный пакет помощи в €1 млрд государствам Западных Балкан, чтобы ответить на энергетические вызовы", - заявила она. Она подчеркнула, что первый транш в €500 млн будет утвержден в декабре и перечислен в январе, а еще €500 млн будут привлечены в виде инвестиций в проекты по развитию альтернативной энергетики.