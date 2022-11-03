В Японии заявили, что ракеты КНДР пролетели 500 км при максимальной высоте в 150 км

По словам министра обороны Ясукадзу Хамады, ракеты были запущены с разницей в несколько минут

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Запущенные КНДР в четверг вечером три баллистические ракеты пролетели по 500 км при максимальной высоте в 150 км. Об этом заявил журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

"Сегодня после 21:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) Северная Корея из своего внутреннего района запустила три баллистические ракеты в восточном направлении", - сказал он. По словам министра, ракеты были запущены с разницей в несколько минут и пролетели "около 500 км при максимальной высоте полета", упав в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По словам Хамады, Токио по дипломатическим каналам в Пекине заявил КНДР очередной протест в связи с ракетными пусками.

Таким образом, за текущий день КНДР осуществила запуск шести баллистических ракет. Одна из них была, предположительно, межконтинентальной.

КНДР резко активизировала ракетные пуски в последние дни на фоне начавшихся в понедельник самых масштабных за пять лет совместных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов. После очередных пусков в четверг, в том числе, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, Вашингтон и Сеул решили продлить сроки проведения маневров, которые должны были завершиться 4 ноября.

КНДР в ответ назвала это решение опасным, пообещав Вашингтону и Сеулу, что они узнают, что "совершили необратимую грубую ошибку".