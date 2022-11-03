Гутерриш сомневается в возможности проведения на саммите G20 переговоров о мире на Украине

Саммит "двадцатки" состоится на Бали 15-16 ноября

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Завершение конфликта на Украине пока достаточно далеко, хотя надо предпринимать все усилия для движения в данном направлении. Об этом заявил в четверг журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии, в котором будут участвовать представители России, Украины, а также США и других западных стран.

"Что касается завершения войны, то, я считаю, нам еще предстоит пройти определенный путь. Мир в соответствии с международным правом и Уставом ООН - это, конечно, наша общая цель. Но я думаю, что мы находимся еще достаточно далеко от него. Нам надо делать все, чтобы двигаться к нему", - сказал Гутерриш.

17-й саммит "двадцатки" состоится на Бали 15-16 ноября.