Бербок раскритиковала Иран за якобы жестокое подавление протестов

Глава МИД Германии назвала обоснованной мерой призыв правительства ФРГ своим гражданам покинуть исламскую республику

МЮНСТЕР /ГЕРМАНИЯ/, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подвергла резкой критике власти Ирана за якобы жестокое подавление протестов в исламской республике. Об этом она заявила в четверг журналистам перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств "семерки" в Мюнстере.

"Уже несколько недель мы наблюдаем, с какой жестокостью иранский режим действует по отношению к своим собственным гражданам. Как это влияет на молодежь, общество, когда люди умирают в результате этого", - утверждала Бербок. Комментируя рекомендацию правительства Германии своим гражданам покинуть Иран из-за угрозы арестов на фоне волнений, глава МИД ФРГ подчеркнула, что данная мера является обоснованной. "Нынешний шаг стал реакцией на обострение ситуации с безопасностью в стране", - объяснила Бербок.

В то же время политик заметила, что будучи министром иностранных дел, она стоит на стороне народа Ирана "во всем, что можно сделать в рамках международного права". С другой стороны, по словам Бербок, она также несет ответственность за защиту жителей Ирана с немецким гражданством.

Ранее правительство Германии рекомендовало своим гражданам покинуть Иран из-за угрозы арестов на фоне волнений в исламской республике. В первую очередь рекомендация касается тех, кто имеет два паспорта - германский и иранский.

Антиправительственные демонстрации в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эта курдская девушка была задержана полицией из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские.

24 сентября глава МВД республики Ахмад Вахиди сообщил по итогам проведенной медицинской экспертизы, что девушка не подвергалась избиениям. Вахиди выразил сожаление по поводу этого трагического инцидента, которым, по его мнению, воспользовались те, кто спровоцировал беспорядки и попытался вызвать в стране хаос.