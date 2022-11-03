Глава МИД ФРГ решительно осудила ракетные пуски КНДР

Анналена Бербок назвала подобный шаг нарушением норм международного права

МЮНСТЕР /ГЕРМАНИЯ/, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок решительно осудила ракетные пуски КНДР, отметив, что подобный шаг является нарушением норм международного права. С таким утверждением она выступила в четверг перед журналистами в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" в Мюнстере.

"Существуют четкие резолюции ООН относительно ядерных испытаний, которые запрещены, поэтому запуск является нарушением международных резолюций", - сказала Бербок.

КНДР резко активизировала ракетные пуски в последние дни на фоне начавшихся в понедельник самых масштабных за пять лет совместных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов. После очередных пусков в четверг, в том числе, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, Вашингтон и Сеул решили продлить сроки проведения маневров, которые должны были завершиться 4 ноября.

КНДР в ответ назвала это решение опасным, пообещав Вашингтону и Сеулу, что они узнают, что "совершили необратимую грубую ошибку".