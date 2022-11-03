Kyodo: Токио и Берлин хотят подписать соглашение о взаимных поставках средств обороны

Этот документ позволит Японии и Германии обмениваться средствами, необходимыми для обороны, в том числе боеприпасами и топливом

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Япония и Германия намерены подписать соглашение о поставках и взаимном обслуживании средств обороны. Об этом, как передает агентство Kyodo, заявили японские официальные лица по итогам состоявшейся в четверг встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "два плюс два".

Этот документ позволит Токио и Берлину обмениваться средствами, необходимыми для обороны, в том числе боеприпасами и топливом. В настоящее время Япония имеет подобное соглашение с рядом стран, среди которых США, Великобритания, Австралия и Индия.

На переговорах лично присутствовали главы МИД Японии и Германии Ёсимаса Хаяси и Анналена Бербок, а главы оборонных ведомств Ясукадзу Хамада и Кристине Ламбрехт подключились по видеосвязи. По итогам встречи стороны выступили против любых "односторонних попыток изменить статус-кво" в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, имея в виду деятельность Китая.

Кроме того, представители ведомств двух стран выразили "серьезную обеспокоенность" участившимися ракетными пусками КНДР и сообщениями о возможной подготовке к проведению очередного ядерного испытания. Они также подтвердили необходимость укрепления сотрудничества, поскольку, по их мнению, ситуация вокруг Украины показала, что безопасность Европы и Азии неотделимы друг от друга.