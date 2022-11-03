Си Цзиньпин пообещал Африке новые возможности в торгово-экономическом развитии

Как уточнил председатель КНР, при взаимодействии с африканскими странами Пекин уделяет большое внимание инфраструктурному строительству

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в четверг встречи с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан пообещал африканским странам новые возможности в торгово-экономическом развитии. Об этом сообщил МИД Китая.

"Наша страна готова, опираясь на достижения в процессе собственного развития, предоставить Африке новые благоприятные возможности", - приводит слова Си Цзиньпина китайское внешнеполитическое ведомство.

Как уточнил председатель КНР, при взаимодействии с африканскими странами Пекин уделяет большое внимание инфраструктурному строительству, которое позволяет успешно осуществлять торговые, инвестиционные и финансовые проекты. Таким образом, по его словам, у Африки появляются новые стимулы для развития.

Си Цзиньпин также указал на важность укрепления китайско-африканской дружбы. Он сказал, что поддерживает инвесторов КНР, намеревающихся вкладывать средства в танзанийскую экономику.

Лидер Китая выразил готовность "предоставить всю возможную помощь" для социально-экономического развития Танзании. "Мы готовы делиться опытом и рассказать о методах развития аграрных районов. КНР выступает за повышение благосостояния народа вашей страны", - подытожил он.