Блинкен и Бербок обсудили Россию, Китай и Иран

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, в частности, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили проводимую РФ специальную военную операцию на территории Украины

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в четверг на переговорах в германском Мюнстере обсудили Россию, Китай и Иран. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам встречи.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили проводимую Россией специальную военную операцию (СВО) на территории Украины, приписываемую Ирану поддержку СВО, а также совместные усилия по привлечению иранских властей к "ответственности за жестокое подавление" протестов.

На переговорах Блинкен "затронул вопрос о глобальном вызове, исходящем от Китая, и об общей приверженности двух стран соблюдению всеобщих прав человека и международного порядка, основанного на правилах", заключил Прайс.

В четверг в Мюнстере открывается двухдневная встреча глав МИД стран Группы семи под председательством Германии. Как ожидается, основными темами форума станет ситуация на Украине, дальнейшие санкции против России, обсуждение мер в отношении Ирана и нынешний энергетический кризис.

Официальные лица РФ и Ирана неоднократно отвергали утверждения западных СМИ о поставках иранских беспилотников России для использования их на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения информационным вбросом и подчеркнул, что Россия использует беспилотники отечественного производства.