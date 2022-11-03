Комитет ООН принял российский проект резолюции в сфере информационной безопасности

Документ поддержали 112 делегаций

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил в четверг российский проект резолюции "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности", передает корреспондент ТАСС с места событий. Документ поддержали 112 делегаций, против выступили 52, воздержались 10 стран. Теперь проект, как ожидается, будет рассмотрен Генассамблеей полного состава в декабре.

Соавторами выступили еще 12 государств.

В документе, в частности, содержится призыв к государствам-членам в рамках Рабочей группы открытого состава "продолжать обмениваться мнениями о регулярном институциональном диалоге по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий".