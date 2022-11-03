3 ноября, 15:47

Зеленский заявил, что не примет участие в саммите G20, если там будет Путин

Президент Украины Владимир Зеленский © AP Photo/ Nariman El-Mofty

При этом он добавил, что Украина готовится к предстоящему саммиту, который пройдет 15-16 ноября