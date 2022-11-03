3 ноября, 15:47

Зеленский заявил, что не примет участие в саммите G20, если там будет Путин

Зеленский заявил, что не примет участие в саммите G20, если там будет Путин
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/ Nariman El-Mofty

При этом он добавил, что Украина готовится к предстоящему саммиту, который пройдет 15-16 ноября

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что не будет участвовать в саммите Группы двадцати (G20) в случае приезда туда президента России Владимира Путина.

"Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать", - цитирует слова Зеленского украинское агентство УНИАН.

При этом он добавил, что Украина готовится к предстоящему саммиту, который пройдет 15-16 ноября.

В четверг Зеленский обсудил по телефону с индонезийским коллегой Джоко Видодо саммит Группы двадцати.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что МИД Индонезии пока подтверждает участие в саммите только 17 глав государств. В Джакарте не стали называть страны, которые не дали ответа. При этом ни Россия, ни Украина, чей президент приглашен на встречу, хотя страна и не входит в G20, пока не сообщали, будут ли главы этих государств участвовать во встрече.

"Большая двадцатка" - неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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