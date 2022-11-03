Президент Молдавии сожалеет, что экономика беспокоит жителей сильнее ситуации на Украине

Майя Санду возложила ответственность за происходящее на Россию

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Население Молдавии обеспокоено в большей степени экономическим кризисом в стране, нежели ситуацией на Украине. Об этом сообщила в четверг президент республики Майя Санду после общения с жителями села Наславча, где на нынешней неделе упала ракета.

"Люди говорили мне, что их беспокоят высокие цены, отсутствие работы и низкие доходы. Я им сказала, что правительство делает все возможное в условиях войны у наших границ и ослабленной несколькими кризисами экономики. Меня огорчил тот факт, что не все понимают, что происходит в соседней стране (на Украине - прим. ТАСС)", - написала она на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). При этом Санду традиционно возложила ответственность за происходящее на Россию.

31 октября МВД Молдавии выступило с утверждением, что в расположенной через реку от Винницкой области Украины Наславче упала ракета, сбитая украинской системой ПВО. Никто из жителей не пострадал, однако в нескольких домах выбило стекла, повредило ветхие крыши. Минобороны республики заявило, что не фиксировало нарушений воздушных границ страны, а МИД принял решение в связи с инцидентом выслать российского дипломата.

В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве РФ назвали такой шаг элементом антироссийской кампании, развернутой в Молдавии прозападным политическим истеблишментом, и пообещали, что это не остается без ответа со стороны Москвы.

Прошлым летом в столице и молдавских регионах начались массовые акции протеста. Их участники обвиняют правительство Натальи Гаврилицы в неспособности справиться с экономическим кризисом и стремительным ростом цен на энергоресурсы. Руководство страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.