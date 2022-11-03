Сербские депутаты анонсировали выход из всех институтов власти непризнанного Косова

Встреча всех представителей институтов власти непризнанного Косова состоится 5 ноября

БЕЛГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Лидер сербов из Косова и Метохии, председатель партии "Сербский список" Горан Ракич объявил о проведении 5 ноября встречи всех представителей институтов власти непризнанного Косова, на которой будет предложен выход сербов из всех учреждений на севере края. Об этом в четверг сообщило агентство Tanjug.

По его данным, Ракич запланировал на субботу срочную встречу представителей косовских учреждений на севере Косова и Метохии, на которой он предложит всем сербам покинуть "косовские институты власти" на севере края, начиная с него лично и заканчивая сербами из органов местного самоуправления, прокуратуры, суда, полиции и всех других органов власти. "Принимая во внимание все давление, которому подвергается наш народ, и всех гордых сербов, которые не согласны быть декором Приштины, нам необходимо укреплять и строить сербские институты власти в этих областях в сотрудничестве с нашей страной Сербией", - подчеркнул Ракич.

Глава "Сербского списка" отметил, что причиной столь кардинальных мер со стороны депутатов стало решение Приштины уволить с должности директора Северного регионального управления полиции Ненада Джурича, который отказался выписывать предупреждения и штрафы сербам на севере края, не сменившим сербские автомобильные номера на регистрационные знаки непризнанного Косова.

Власти Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, выдавая предупреждения начиная с 1 ноября. Штрафы составят €150, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.