На Украине похитили экс-депутата парламента Молдавии

Владимира Андронаки похитили на территории Украины и привезли на границу с Молдавией, рассказал его адвокат Олег Мыца

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат Молдавии Владимир Андронаки не был задержан на границе Украины, а его похитили на территории этой страны. Об этом сообщил в четверг его адвокат Олег Мыца в интервью молдавскому телеканалу Publika.

"У меня уже было с ним несколько дискуссий <…>. Мой клиент сказал мне, что его похитили на территории Украины и привезли на границу с Молдавией <...>. Он не знает, кто его похитил", - сказал адвокат после того, как суд Кишинева удовлетворил просьбу прокурора об аресте Андронаки сроком на 30 суток. Мыца подчеркнул, что его подзащитный считает себя невиновным и намерен оспорить это решение.

Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин сообщила на брифинге, что украинские власти объявили Андронаки нежелательной персоной и выслали его из страны, после чего он был задержан молдавскими правоохранителями на пограничном пункте "Крива-Мамалига".

Андронаки был деловым партнером бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, которого на прошлой неделе США внесли в санкционный список за систематическую коррупцию в Молдавии. Его разыскивают по подозрению в причастности к ряду экономических преступлений, в том числе в краже $1 млрд из банков республики.

Коррупционный скандал, который в Молдавии называют "кражей века", разгорелся в 2015 году. Он спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий "Альянс за европейскую интеграцию", которая пользовалась поддержкой США и ЕС. Генеральная прокуратура Молдавии назвала одним из главных организаторов "кражи века" Плахотнюка, однако власти США, где он укрылся, отказались выдать его, после чего он покинул территорию этой страны. В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками. По данным МВД РФ, преступное сообщество, среди организаторов которого был Плахотнюк, в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей.