Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением эмбарго США против Кубы

В поддержку резолюции проголосовали 185 стран, против выступили Израиль и США, воздержались Бразилия и Украина

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, действующую 60 лет. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В поддержку резолюции проголосовали 185 стран, против выступили Израиль и США, воздержались Бразилия и Украина. Россия отдала свой голос за резолюцию.

Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию с призывом к США снять блокаду Кубы уже в 30-й раз. Голосование проходит практически ежегодно с 1992 года.

В принятом документе Генассамблея выражает сожаление, что экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы продолжает действовать и влечет неблагоприятные последствия для кубинского народа. Резолюция призывает все государства, в которых действуют ограничительные меры в отношении Кубы, предпринять в кратчайшие сроки необходимые шаги для их отмены.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности на острове. Затем Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.