Хакер взломал страницу главкома ВСУ Залужного в Instagram

Речь идет о хакере под псевдонимом Джокер ДНР

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Страница главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) взломана. К взлому причастен хакер под псевдонимом Джокер ДНР, соответствующее сообщение он оставил на странице офицера.

Хакер 1 ноября в Telegram-канале сообщал, что взломал украинскую автоматизированную систему управления войсками Delta. "Да я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в "Дельту", - говорится в оставленном сообщении на странице главкома.

Кроме того, на аватар страницы взломщик поставил изображение президента России Владимира Путина верхом на медведе.