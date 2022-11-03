Неизвестный пытался проникнуть на территорию поместья Трампа во Флориде

В полиции не уточнили, чем руководствовался мужчина

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Неизвестный пытался проникнуть на территорию поместья бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News со ссылкой на представителей полицейского управления города Палм-Бич.

По данным правоохранительных органов, неизвестный мужчина в четверг утром остановился у ворот, ведущих на территорию поместья Трампа, и отказывался уезжать. "По прибытии на вызов мы провели с ним краткую беседу, ему было выписано предупреждение о недопустимости проникновения на частную территорию, после чего он уехал <...>", - приводит телеканал слова представителя полиции.

В полиции не уточнили, чем руководствовался мужчина. Как указывает Fox News, сотрудники Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, провели проверку территории поместья после инцидента.

Телеканал не сообщает, находился ли Трамп в своем поместье во время инцидента. При этом Fox News подчеркивает, что вечером в четверг Трамп намерен принять участие в митинге в штате Айова в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 8 ноября.