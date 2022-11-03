Лапид поздравил Нетаньяху с победой на досрочных парламентских выборах в Израиле

Израильский премьер также сообщил, что дал указание всем подразделениям офиса главы правительства готовиться к упорядоченной передаче власти

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Яир Лапид позвонил в четверг вечером лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху, чтобы поздравить с победой на состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборах. Об этом сообщила государственная радиостанция "Кан".

"Я поговорил сегодня вечером с председателем оппозиции Биньямином Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах. Государство Израиль превыше всех политических соображений, и я желаю Нетаньяху успеха ради народа Израиля и Государства Израиль", - написал глава правительства на своей странице в Twitter.

Он также сообщил, что уже дал распоряжение своему аппарату готовиться к предстоящей передаче полномочий. "Я проинформировал председателя оппозиции, что дал указание всем подразделениям офиса премьер-министра подготовить упорядоченную передачу власти", - отметил Лапид.

Парламентские выборы в Израиле - пятые с 2019 года - состоялись во вторник. По их итогам определится состав Кнессета 25-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции. В случае успеха по ее итогам будут приведены к присяге новые кабмин и премьер. Лапид, занявший пост 1 июля, будет возглавлять переходное правительство до момента приведения к присяге нового премьера.

В настоящий момент завершается подведение итогов голосования, после обработки почти 99% бюллетеней партия Нетаньяху "Ликуд" занимает первое место, получая 31 из 120 мест, партия Лапида "Еш атид" идет на второй позиции и претендует на 24 мандата. Между тем блок правых и религиозных сил во главе с "Ликудом" в совокупности может рассчитывать на 64 депутатских кресла, что дает им возможность сформировать правительственную коалицию.