Пентагон: США и Южная Корея намерены усилить совместный потенциал сдерживания в регионе

Глава американского военного ведомства Ллойд Остин объявил о возвращении к крупномасштабным учениям

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Власти США и Республики Корея хотят усилить совместный потенциал сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе, помимо прочего, в связи с ракетными пусками КНДР. Об этом заявил в четверг глава американского военного ведомства Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом по итогам переговоров в Пентагоне.

"Мы возвращаемся к крупномасштабным учениям, чтобы укрепить нашу совместную готовность и нашу способность сражаться, если потребуется, и сегодня. Мы намерены развивать этот потенциал для усиления комплексных мер сдерживания и обеспечения того, чтобы наш альянс продолжал укреплять безопасность и стабильность на Корейском полуострове и во всем Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил шеф Пентагона, говоря о недавних пусках ракет КНДР.