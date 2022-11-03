Белый дом: США предлагают России альтернативы в вопросе обмена заключенными

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что 3 ноября дипломаты США посетили осужденную в РФ Грайнер

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Власти США предлагают РФ "альтернативные пути продвижения вперед" в вопросе обмена заключенными. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Как мы говорили ранее, правительство США сделало РФ обстоятельное предложение по урегулированию ситуации с <...> [осужденными в РФ американскими гражданами] Бриттни Грайнер и Полом Уиланом. Я также могу сказать, что в последующие недели, несмотря на отсутствие добросовестных переговоров со стороны РФ, правительство США <...> по всем доступным каналам предлагало потенциальные альтернативные варианты для продвижения вперед. Это по-прежнему остается главным приоритетом", - утверждала она.

Жан-Пьер также сообщила, что в четверг дипломаты США посетили осужденную в РФ Грайнер.

Вашингтон ранее предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на Грайнер и Уилана. Обмен заключенными стал одной из тем телефонной беседы главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в конце июля. Как заявила по итогам разговора российская сторона, Лавров настоятельно предложил американскому коллеге вернуться в этом вопросе к "тихой дипломатии". Позднее в американских СМИ со ссылкой на неназванные источники появилась информация, что Россия предложила добавить к обмену еще одного из граждан РФ, находящихся в заключении в западных странах.

Суд в подмосковных Химках 4 августа приговорил Грайнер к девяти годам колонии, учтя в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и ее спортивные достижения. Она признана виновной по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта") и ч. 2 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") УК РФ. Грайнер была арестована за попытку нелегально ввезти в РФ наркотики через аэропорт Шереметьево. Спортсменка признала вину в содеянном, но подчеркнула, что положила гашишное масло в сумку второпях и без умысла ввозить наркотики контрабандой.

Уилан, имеющий гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.