Россия расценивает снос памятников на Украине как проявление русофобии

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия расценивает снос обелиска "Родина-мать" в городе Николаеве как проявление пещерной русофобии, таким действиям нет оправдания. Об этом заявила в четверг заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.
"Мы расцениваем это как проявление пещерной русофобии, и неуважение к собственной истории, и надругательство над памятью предков", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".
Она уточнила, что на площадке ЮНЕСКО отсутствует специальный механизм, который был бы призван следить за сохранностью всех памятников стран - членов организации. "Однако это не означает, что мы можем оставить без внимания варварские действия по разрушению памятников. Таким действиям нет и не может быть оправдания", - подчеркнула зампостпреда.
По словам Довгаленко, война с памятниками на Украине идет уже не один год, последние несколько лет Россия регулярно обращает внимание партнеров на площадке ЮНЕСКО к этой теме. "К сожалению, какой-либо осмысленной реакции со стороны руководства ЮНЕСКО мы не видим. Секретариат предпочитает дистанцироваться от этой проблемы под предлогом того, что у него нет достаточных рычагов и инструментов", - отметила она.
Ранее украинское издание Klymenko Time сообщило, что неизвестные злоумышленники в ночь на четверг взорвали обелиск "Родина-мать", который был установлен в Николаеве в память о погибших в Великой Отечественной войне.