Россия расценивает снос памятников на Украине как проявление русофобии

Заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что на площадке организации отсутствует специальный механизм, который был бы призван следить за сохранностью всех памятников стран - членов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия расценивает снос обелиска "Родина-мать" в городе Николаеве как проявление пещерной русофобии, таким действиям нет оправдания. Об этом заявила в четверг заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.

"Мы расцениваем это как проявление пещерной русофобии, и неуважение к собственной истории, и надругательство над памятью предков", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Она уточнила, что на площадке ЮНЕСКО отсутствует специальный механизм, который был бы призван следить за сохранностью всех памятников стран - членов организации. "Однако это не означает, что мы можем оставить без внимания варварские действия по разрушению памятников. Таким действиям нет и не может быть оправдания", - подчеркнула зампостпреда.

По словам Довгаленко, война с памятниками на Украине идет уже не один год, последние несколько лет Россия регулярно обращает внимание партнеров на площадке ЮНЕСКО к этой теме. "К сожалению, какой-либо осмысленной реакции со стороны руководства ЮНЕСКО мы не видим. Секретариат предпочитает дистанцироваться от этой проблемы под предлогом того, что у него нет достаточных рычагов и инструментов", - отметила она.

Ранее украинское издание Klymenko Time сообщило, что неизвестные злоумышленники в ночь на четверг взорвали обелиск "Родина-мать", который был установлен в Николаеве в память о погибших в Великой Отечественной войне.