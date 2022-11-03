Боррель сообщил, что ЕС передал Украине в 2022 году €22 млрд, не считая поставок оружия

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности считает, что помощь Киеву необходимо наращивать и дальше

МЮНСТЕР /Германия/, 3 ноября. /ТАСС/. Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году €22 млрд, в том числе 3 млрд на военную помощь и 19 млрд на гуманитарную, финансовую и экономическую, в эту сумму не входят прямые поставки оружия от стран - членов ЕС. Об этом заявил в четверг журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Мюнстере в рамках встречи глав МИД стран Группы семи (G7).

"Европейский союз уже выделил €22 млрд на поддержку Украине. €22 млрд! И я не считаю военную помощь со стороны стран-членов, предоставленную в двустороннем порядке. Я считаю только €3 млрд, выделенные [на поставки оружия] через Европейский фонд мира, и €19 млрд на финансовую и экономическую поддержку Украины, предоставление гуманитарной помощи украинцам, чтобы они смогли перенести зиму", - сказал Боррель.

При этом он подчеркнул, что помощь Киеву необходимо наращивать и дальше.