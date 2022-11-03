Премьер Молдавии предупредила об угрозе дестабилизации ситуации в стране

Наталья Гаврилица считает, что протесты организованы политиками, которые подозреваются в коррупции и пытаются таким образом уйти от ответственности

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица опасается внутренней дестабилизации в стране. Об этом она заявила в четверг вечером в эфире радиостанции Moldova, комментируя массовые антиправительственные протесты, которые уже два месяца проводят оппозиционные партии с требованием отставки президента Майи Санду и кабинета министров, сформированного правящей Партией действия и солидарности.

"Для нас наибольшей угрозой являются гибридные риски, угроза внутренней дестабилизации, поэтому важно быть информированными, не поддаваться эмоциям, которые могут привести к эскалации в обществе, быть спокойными и рациональными", - сказала Гаврилица. По ее мнению, протесты организованы политиками, которые подозреваются в коррупции и пытаются таким образом уйти от ответственности.

"Не надо поддаваться на манипуляции со стороны воров. Они используют беды населения в своих интересах и хотят воспользоваться ситуацией, чтобы создать брешь в конституционном порядке", - пояснила премьер.

Летом в Молдавии начались массовые митинги протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства Гаврилицы. Их участники обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая достигла 34% в годовом исчислении, многократный рост цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также резкое падение уровня жизни. Власти критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции, лидеров которой арестовывали. В сентябре оппозиционная партия "Шор" после протестов организовала платочный городок перед парламентом и администрацией президента, сотни обитателей которого намерены оставаться там до организации досрочных выборов. Однако полиция разгромила его и разогнала протест, что вызвало критику правозащитников.