СМИ: правительство Нидерландов принесет извинения за эпоху рабства

Телеканал RTL сообщил, что на этом фоне власти выделят €200 млн фонду, который реализует проекты в сфере повышения осведомленности о связанном с рабством прошлом

ГААГА, 3 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Нидерландов принесет свои извинения за связь в прошлом с рабством. Об этом сообщил в четверг телеканал RTL со ссылкой на свои источники.

По его данным, это произойдет в декабре. На этом фоне власти выделят €200 млн фонду, который реализует проекты в сфере повышения осведомленности о связанном с рабством прошлом. Еще €27 млн будет выделено на проект по созданию музея, посвященного рабству.

Слухи о том, что правительство Нидерландов принесет извинения за рабство, ходят уже давно. Ранее к подобным действиям призвал парламент страны. В июне на празднованиях дня отмены рабства в бывших голландских колониях, называемого Кети-Коти, кабинет воздержался от того, чтобы официально принести извинения. Согласно источникам телеканала, министры посчитали, что время для этого было неподходящее из-за протестов, связанных с азотной политикой, направленной на сокращение выбросов, и снижением покупательной способности населения из-за боевых действий на Украине.