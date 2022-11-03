В Польше опубликовали демонстрирующий негативное отношение поляков к украинцам доклад

Согласно выводам исследователей, во всех социальных слоях Польши, во всех возрастных группах, больших и малых городах наблюдается негативное отношение к приехавшим в республику украинцам при в целом хорошем отношении к Украине

ВАРШАВА, 3 ноября. /ТАСС/. Составленный социологами доклад "Поляки за Украину, но против украинцев" опубликовали в Польше. Выдержки из исследования приводит в четверг польский информационный портал onet.pl.

Согласно выводам исследователей, во всех социальных слоях Польши, во всех возрастных группах, больших и малых городах наблюдается негативное отношение к приехавшим в республику украинцам при в целом хорошем отношении к Украине.

Из-за наплыва украинских беженцев в польском обществе звучит "обеспокоенность по поводу потери приоритета в доступе к льготам и общественным услугам (здравоохранение, образование, уход)", отмечают авторы доклада. "Теперь беженцев обвиняют в том, что они втискиваются без очереди, и даже получают то, о чем терпеливо ожидающие поляки могут только мечтать: место в яслях или детском саду, посещение специалистов, ближайший срок операции", - указали они.

"Бытует мнение, что "щедро" поддержанные беженцы не захотят вернуться в свою страну, перегрузят и без того неэффективную систему обслуживания населения, отнимут рабочие места", - выяснили социологи, подчеркнув, что "на самом деле в настоящее время работают уже более 400 тыс. приехавших с 2022 года, а, по мнению экспертов, рынок поглотил бы как минимум в два раза больше".

Как указывают исследователи, негативные оценки часто основаны на слухах, которые быстро распространяются в соцсетях и из уст в уста. А нежелание рассказывать о происходящем традиционных СМИ и ведущих политиков, сделавших весь негатив об украинских беженцах табуированной темой, провоцирует еще больше подозрений в обществе.

"Ситуация чем-то похожа на ситуацию в Германии в 2015 году, когда подлинный социальный страх перед беженцами не озвучивался ни в СМИ, ни основными партиями, пока за него не взялась <...> партия АдГ ("Альтернатива для Германии" - прим. ТАСС), которая внезапно стала третьей силой в стране. В Польше за год до выборов может случиться то же самое", - оценили авторы доклада, призвав обратить внимание на нарастающую проблему и начать решать ее на всех уровнях, в том числе путем более глубокой интеграции украинских беженцев с польским обществом.