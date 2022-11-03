Лидер "Шор" заявил о похищении экс-депутата Молдавии на Украине по заказу Санду

Илан Шор пообещал, что обратится во все инстанции и добьется расследования

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Лидер организовавшей массовые антиправительственные протесты молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор считает, что бывший депутат парламента Владимир Андронаки был похищен на территории Украины по заказу президента Молдавии Майи Санду.

"Бывший депутат Андронаки по заказу Майи Санду был похищен на Украине. <...> ему надели мешок на голову и выкинули <...> возле границы с Молдавией", - сказал Шор в четверг вечером в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он пообещал, что как депутат парламента Молдавии обратится во все инстанции с требованием расследовать это преступление. "Санду перешла все границы морали давно. Помимо того, что она угнетает народ Молдавии ценами, оказывает давление на оппозицию, она дошла до похищения людей. Я как депутат парламента потребую немедленно созвать все комиссии, которые будут рассматривать похищение гражданина Республики Молдова по указанию президента страны", - отметил Шор.

После того, как суд Кишинева арестовал Андронаки на 30 суток, его адвокат Олег Мыца в четверг сообщил о том, что подзащитный рассказал ему о своем похищении на территории Украины. По его словам, бывший депутат считает себя невиновным и намерен оспорить решение суда. В свою очередь глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин рассказала на брифинге, что украинские власти объявили Андронаки нежелательной персоной и выслали его из страны, после чего он был задержан молдавскими правоохранителями на пограничном пункте "Крива-Мамалига".

Андронаки был деловым партнером бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, которого на прошлой неделе США внесли в санкционный список за систематическую коррупцию в Молдавии. Его разыскивают по подозрению в причастности к ряду экономических преступлений, в том числе в краже 1 млрд долларов из банков республики.

Коррупционный скандал, который в Молдавии называют "кражей века", разгорелся в 2015 году. Он спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий "Альянс за европейскую интеграцию", которая пользовалась поддержкой США и ЕС. Генеральная прокуратура Молдавии назвала одним из главных организаторов "кражи века" Плахотнюка, однако власти США, где он укрылся, отказались выдать его, после чего он покинул территорию этой страны. В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками. По данным МВД РФ, преступное сообщество, среди организаторов которого был Плахотнюк, в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей.