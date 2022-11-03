Глава Пентагона заявил, что обсудил с израильским коллегой иранские БПЛА на Украине

Пресс-служба израильского Минобороны сообщала ранее о том, что Бени Ганц провел 2 ноября телефонный разговор с Ллойдом Остином

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обсудил со своим израильским коллегой Бени Ганцем предполагаемые поставки иранских беспилотников российской стороне для использования в ходе боевых действий на Украине. Об этом шеф Пентагона написал в четверг в Twitter.

"Министр обороны Израиля Ганц и я поговорили вчера о целом ряде вопросов, в том числе об использовании Россией иранских беспилотников в ходе их несправедливой войны против Украины", - утверждал он.

Ранее пресс-служба израильского Минобороны сообщала о том, что Ганц провел в среду телефонный разговор с Остином, в ходе которого стороны обсудили обстановку на Западном берегу реки Иордан и ситуацию вокруг Ирана.

Официальные лица РФ и Ирана неоднократно отвергали утверждения ряда западных СМИ о поставках иранских беспилотников России для использования их на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения информационным вбросом и подчеркнул, что РФ использует беспилотники отечественного производства.