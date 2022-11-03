Новый глава МИД Италии подтвердил, что "семерка" едина в своих подходах к России

Антонио Таяни заявил, что его страна продолжит делать свой вклад "в рамках НАТО и ЕС" в поддержание независимости Украины

МЮНСТЕР, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, впервые участвующий в работе встречи глав МИД стран Группы семи, подтвердил, что "семерка" сохраняет единство в подходах к РФ и полностью разделяет необходимость защищать независимость Украины.

"Все страны "семерки" разделяют видение защиты демократии правового государства, в том числе от России, то есть едины в признании необходимости защиты независимости Украины", - приводит в четверг его слова агентство ANSA.

Он заверил, что Италия продолжит делать свой вклад "в рамках НАТО и ЕС" в поддержание независимости Украины.