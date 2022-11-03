Баку и Ереван договорились ускорить согласование совместной работы комиссий по границе

В сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана говорится, что стороны также условились в рабочем порядке определить дату и место следующего заседания

БАКУ, 3 ноября. /ТАСС/. Баку и Ереван договорились ускорить согласование порядка совместной работы двусторонних комиссий по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана, распространенном в четверг.

"3 ноября в Брюсселе под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна соответственно состоялось третье заседание комиссий сторон по вопросам делимитации, демаркации и безопасности границ. <...> Стороны договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности комиссий", - говорится в сообщении.

Кроме того, азербайджанские и армянские переговорщики условились в рабочем порядке определить дату и место следующего заседания.

Баку и Ереван сформировали комиссии по делимитации границы в соответствии с договоренностями, достигнутыми 6 апреля в Брюсселе на встрече с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля.