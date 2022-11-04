3 ноября, 21:01
Военная операция на Украине

Зеленский заявил, что отключения света на Украине затронули 4,5 млн человек

В частности, по его словам, аварийные и веерные отключения электричества коснулись жителей Киева и 10 областей

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Аварийные и веерные отключения электричества на Украине в четверг коснулись около 4,5 млн человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей. В частности, в Киеве и в 10 областях", - сказал он.

Электроэнергию на Украине ежедневно отключают на несколько часов, граждан просят экономить электричество в пиковые часы. В пятницу, 4 ноября, по данным национальной энергетической компании "Укрэнерго", электричество будут отключать в 11 субъектах страны. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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